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Днем в субботу, 14 июля, на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» автомобиль Škoda Superb cбил мотоцикл Geon Invader.

«Шкода» ехала по трассе со стороны Николаева в направлении г. Цюрупинска. На мосту через р. Конка ехавший справа мотоциклист неожиданно начал поворачивать налево, намереваясь развернуться в противоположном направлении. Водитель «Шкоды» не успел вовремя среагировать и сбил мотоцикл. От мощного удара мотоцикл вместе с водителем и пассажиром отлетели почти на 30 метров, сообщает «Новости-N».

В результате ДТП мотоциклист — мужчина средних лет, и пассажир — мальчик примерно 10 лет скончались на месте происшествия. Прибывшая на место происшествия бригада «скорой» констатировала смерть обоих.

Из-за резко затормозившей «Шкоды» столкнулись еще два автомобиля, ехавшие следом - Volkswagen Passat и BMW. В этом столкновении никто не пострадал.

На месте происшествия лежит сумка с едой и удочками — по всей видимости, на мотоцикле отец с сыном ехали на рыбалку.

В автомобиле «Шкода» семья из Киева ехала на отдых на море. Пассажир — сын водителя, рассказал, что мотоциклист начал маневр поворота резко и неожиданно, так что у их автомобиля не было возможность избежать столкновения.
ForUm

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