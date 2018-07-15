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Шахта «Тошковская», расположенная в городе Тошковка Луганской области 14 июля осталась без электричества почти на 6 часов. Под землей во время обесточивания находились 90 работников.

Как сообщил председатель первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины шахты «Тошковская» Николай Козачок, на данный момент всех людей вывели на поверхность, пострадавших нет, передает Громадське.

Шахта продолжила работать в обычном режиме.

По данным энергоснабжающей компании «Луганское энергетическое объединение», Тошковка оказались обесточенной из-за грозы в 18:48.

«На тот момент в шахте находился вторая смена, 90 человек. Они начали работать в 14:00, и должны были закончить в 20:00, но из-за обесточивания остались под землей. Уже ночью свет дали, и в 1:10 ночи люди были на поверхности», - рассказал Козачок.

По его словам, во время аварии шахтеры прекращают работу и выходят из забоя на участок, где есть приток свежего воздуха.

Из шахты есть запасные выходы, но они, по данным профсоюзного деятеля, в очень плохом состоянии, поэтому во время аварий шахтеры ждут, когда энергоснабжение восстановят, чтобы подняться на подъемнике.

По словам Казачка, это уже второй случай обесточивания шахты за это лето - в июне шахтеры тоже на несколько часов остались под землей без электричества. Но случаев, когда горняки провели под землей больше суток, не было со времен шахтерских забастовок в 1990-х - тогда работники отказывались выходить на поверхность в знак протеста против большой задолженности по зарплате.
ForUm

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