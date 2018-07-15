Вчера, 14 июля, около 18:00 в Харькове на проспекте Гагарина 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, выехал на тротуар и зацепил коляску, в которой находился пятимесячный мальчик, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

От удара ребенка выбросило из коляски. В результате ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью.

Его 20-летняя мать с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга находится в больнице.

По результатам медицинского освидетельствования водитель оказался трезвым.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.