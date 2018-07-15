Вчера, 14 июля, гражданин Украины, который работал на строительстве супермаркета в Шамотулах (Великопольское воеводство) упал с крыши и погиб на месте, сообщает Польское Радио.

Обстоятельства трагического события исследует полиция, прокуратура и государственная инспекция труда.

«Мы получили сообщение, чтобы в связи со случаем на здании, нужно обеспечить приземление вертолета. Оказалось, что 52-летний мужчина, гражданин Украины, после падения с крыши, скончался на месте», - сказала Эвелина Грабова из уездной комендатуры полиции в Шамотулах.