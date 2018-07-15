Россиянин, которого подозревают в избиении украинского гражданина, туриста Андрея Совы, в результате которого мужчина умер, запрещено покидать территорию Турции. Об этом РБК-Украина сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Он также сообщил, что украинское посольство обратилось в прокуратуру с ходатайством сообщить о ходе расследования дела.

«Подозреваемому запрещено покидать территорию Турции. Посольствообратилось в прокуратуру с ходатайством сообщить о ходе расследования дела», - сказал представитель МИД.

Кирилич заверил, что украинский консул сделает «все необходимые действия, которые совершаются в таком случае».

«Консул выполнит все необходимые действия, которые совершаются в таком случае», - подчеркнул он.

Напомним, конфликтная ситуация между гражданином России и гражданином Украины Андреем Совой произошла 7 июля. В результате конфликта украинец упал и ударился головой.

Мужчину с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг госпитализировали в частную больницу, где медики приняли решение о срочной операции. Мужчина несколько дней находился в коме, в сознание не приходил. 14 июля он скончался.