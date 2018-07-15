Вчера, 14 июля, оккупационные власти Крыма выпустила из Симферопольского СИЗО Исмаила Рамазанова, арестованного после обысков у крымских татар в январе этого года, сообщает УНИАН.

«Встреча Исмаила Рамазанова из СИЗО, где он находился до сегодняшнего утра. На данный момент его отпустили на свободу под подписку о невыезде», - говорится в комментарии к соответствующему видео, обнародованному сообществом «Крымская солидарность».

Также размещено видео встречи Рамазанова с матерью после нескольких месяцев пребывания в СИЗО.

Напомним, 23 января во временно оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в домах крымских татар, одного из них - Исмаила Рамазанова - задержали и избили. Рамазанова обвинили в пропаганде экстремизма и арестовали.

