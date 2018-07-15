За прошедшие сутки, 14 июня, противник 23 раза открывал огонь по позициям Объединенных сил, в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностями 120-мм миномета, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска проявляли активность и вели огонь по защитникам Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Железного, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песок, Талаковки, Гнутово, Широкино, Водяного и Павлополя. Своими активными действиями враг пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь.

К сожалению, в результате вражеского огня были ранены двое наших защитников.

По уточненным данным разведки один оккупант уничтожен, трое – ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза обстреляли позиции украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Тарамчука и Гнутово.