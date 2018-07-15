также в разделеПроисшествия
На Черниговщине пьяный пилот вертолета задел ЛЭП и обесточил 5 сел 8
С начала года в Украине утонули почти 600 человек 15
Под Херсоном легковушка сбила мотоцикл, погибли 2 человека 16
На Луганщине из-за обесточивания под землей были заблокированы 90 горняков 14
В Донецкой области на базе отдыха прогремел взрыв, пострадали 2 человека 21
В Харькове легковушка сбила на тротуаре коляску, ребенок погиб 41
В Польше упал с крыши и погиб украинец 17
В Турции умер избитый россиянином украинец 129
На Прикарпатье столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли 4 человека 34
За прошлые сутки боевики 24 раза отрывали огонь, ранены 2 военных 21
На Закарпатье пьяный глава РГА сбил двух женщин, одна – скончалась 91
В Украине зафиксирован четвертый случай заболевания дифтерией 30
На Львовщине в ДТП погибли 2 военных, еще 2 – травмированы 48
Во львовском общепите отравились 9 человек 21
В Сумской области разбился легкомоторный самолет, пилот погиб 52
Под Киевом депутат избил женщину 114
Сутки в ООС: 24 обстрела, ранены 3 военных 27
В Днипре в результате взрыва на предприятии погибли два человека 498

За прошедшие сутки, 14 июня, противник 23 раза открывал огонь по позициям Объединенных сил, в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностями 120-мм миномета, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска проявляли активность и вели огонь по защитникам Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Железного, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песок, Талаковки, Гнутово, Широкино, Водяного и Павлополя. Своими активными действиями враг пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь.

К сожалению, в результате вражеского огня были ранены двое наших защитников.

По уточненным данным разведки один оккупант уничтожен, трое – ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза обстреляли позиции украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Тарамчука и Гнутово.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги