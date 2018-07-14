Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом могут увеличиваться на 25% (+/- 3%) в 2018-2019 годах и на 30% (+/- 3%) – в 2020-2021 годах.

Об этом говорится в утвержденном правительством «Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы», сообщает «Экономическая правда».

Тарифы на грузоперевозки также могут повышаться на 25% ежегодно (+/- 3%) в 2018-2019 годах, но в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20% (+/- 3%).

Напомним, «Укрзализныця» с 20 мая повысила цены на билеты на 12%.