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Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом могут увеличиваться на 25% (+/- 3%) в 2018-2019 годах и на 30% (+/- 3%) – в 2020-2021 годах.

Об этом говорится в утвержденном правительством «Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы», сообщает «Экономическая правда».

Тарифы на грузоперевозки также могут повышаться на 25% ежегодно (+/- 3%)  в 2018-2019 годах, но в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20% (+/- 3%).

Напомним, «Укрзализныця» с 20 мая повысила цены на билеты на 12%. 

 

 

 
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