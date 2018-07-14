Сегодня, 14 июля, в День независимости Франции, состоялось подписание контракта на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для системы авиационной безопасности и защиты МВД в рамках соглашения между правительствами Украины и Франции, сообщили ForUm’у в департаменте коммуникаций МВД.

Документ подписали директор ГП Украинское авиационное транспортное предприятие «Хорив-Авиа» Геннадий Балла и генеральный исполнительный директор компании Airbus Helicopters Брюно Ивен.

Во время мероприятия министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что вчера Президент Украины Петр Порошенко подписал ратификационные документы соглашения о закупке 55 французских вертолетов.

«Очень рад, что мы пришли к этому пункту нашей летней работы. Вчера Президент Украины Петр Порошенко подписал ратификационные документы и сегодня мы имеем все основания начать работать, чтобы в этом году вертолеты уже были у нас», - отметил он.

Напомним, 29 мая в Париже министр внутренних дел Арсен Аваков и государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан подписали соглашение между правительствами Украины и Франции об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты, которым предусматривается поставка Украине 55 современных французских вертолетов.