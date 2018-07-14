В Украине зафиксирован четвертый случай заболевания дифтерией, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
В Центральную районную больницу Нежинского района Черниговской области 13 июля госпитализирован 11-летний мальчик с отеком шеи и подозрением на дифтерию. Ребенок болел дома в течение 5 дней.
Пострадавшему ввели противодифтерийную сыворотку. Состояние ребенка тяжелое, мальчик сейчас находится в реанимации.
В МОЗ напомнили, что единственный способ защититься от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет).
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время