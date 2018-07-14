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Количество погибших в результате теракта, совершенного в пятницу, 13 июля, в городе Мастунг в пакистанской провинции Балуджистан, выросло уже до по меньшей мере 128 человек. Об этом вечером 13 июля сообщил представитель администрации округа Мастунг Каим Лашари, передает DW.

Ранее представители местной власти говорили о 70 погибших. «Все больше и больше людей умирают в больницах», - отметил Лашари.

По его словам, ранеными в результате теракта остаются еще около 130 человек. Смертник подорвал себя на митинге кандидата в депутаты парламента страны, на котором присутствовало до тысячи человек.

По данным местных СМИ, смертник, на котором было от восьми до десяти килограммов взрывчатки, смог пробраться в плотную толпу. В результате теракта погиб также и кандидат в депутаты Навабзада Раизани.

В округе Мастунг действуют подразделения двух террористических группировок: «Исламского государства» (ИГ) и «Лашкар-е Джангви». Ответственность за нападение взяли на себя как ИГ, так и пакистанское ответвление «Талибана».

Последний раз такой кровавый теракт в Пакистане было совершен в 2014 году. Тогда в результате нападения талибов на школу погибли около 150 человек, в основном дети. С 2015 года число терактов в стране прежде всего в результате активных действий армии против исламистских группировок существенно снизилось.

25 июля более 100 миллионов избирателей в Пакистане будут избирать новую нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею, а также региональные парламенты. Избирательная комиссия попросила военных обеспечить охрану выборов и предвыборных мероприятий. Для этого должны привлечь около 370 тысяч силовиков.
ForUm

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