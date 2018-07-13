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Для Украины станем нередким такое явление как смерчи, что особенно характерно для южных регионов.

Об этом в интервью Укринформу заявила доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова.

«Для Украины нередким явлением станут смерчи. При любом перепаде температур - от тепла к холоду и наоборот обязательно будут создаваться штормовые явления. Для южных регионов это очень характерно. Надо быть готовым к этому, потому что эта климатическая действительность будет сохраняться в последующие годы», - заявила ученый, которая создает физико-статистические модели  долгосрочного прогноза погоды.

По словам Мартазиновой, в последние годы в Украине наблюдаются температурные рекорды. «Рекорд, это когда температура держится в пределах недели - двух. По своему температурному режиму очень отличались 2010, 2015 годы. В 2015 году было очень сухо и жарко, много урожая от этого погибло. Это был очень аномальный год. Но погодные условия этих лет теперь проявляются в отдельные дни каждого года. Например, в этом году очень аномальными были март, апрель и май», - отметила она.

Эксперт подчеркнула, что в последнее время усиливается  экстремальность - по разным характеристикам: по осадкам, температуре, ветру. «Но разные регионы подчиняются разным экстремальным явлениям. На востоке больше засуха, на Западной Украине могут быть ливни», - добавила она.

Мартазинова также указала на то, что такие активные явления, как сильные ливневые дожди, что отмечались в конце июня и от которых пострадали многие регионы Украины, необходимо срочно  исследовать: «Создать государственный проект, который позволит изучить это явление и выделить его предикторы  для заблаговременного распознавания  и надежного прогнозирования, чтоб люди могли своевременно защитить свое хозяйство и себя».

Напомним, возле села Маяки Беляевского района Одесской области смерч поднял на несколько секунд в воздух подростка.
ForUm

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