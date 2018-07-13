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Такое мнение высказал политический эксперт Олег Пастернак, комментируя сегодняшние заявление главы партии «За життя» Вадима Рабиновича.

«Лидер «За життя» говорит – я за объединение, но давайте наконец-то посадим на скамейку запасных Бойко и Рабиновича. Пускай на президентские выборы от нас идет кто-то более свежий. И все начинают перебирать в голове – а кто же это может быть? Конкретных фамилий Рабинович не называет, но надо ли? Мы все люди умные. Нужные значения можем подставить сами», - пишет Пастернак.

Эксперт считает, что в Оппозиционном блоке и «За життя» есть только два явных альтернативных Бойко и Рабиновичу кандидата.

«Второй номер в списке «За життя» - это очевидно Мураев. Второй номер в списке Оппозиционного блока – это также очевидно Вилкул. Других претендентов не видно. Поэтому Рабинович фактически говорит – давайте объединяться и делать кандидатом в президенты Мураева, но если вы меня хорошо попросите, то по поводу Вилкула я тоже готов подумать», - говорит эксперт.

По мнению Пастернака, все остальные слова о многих других достойных людях в стране – хорошая риторика, но она не о чем.

«За полгода до президентских выборов никакое новое лицо никто никуда выставлять не будет. Ежу понятно», - заключает эксперт.

Напомним, сегодня глава партии «За життя» Вадим Рабинович заявил, что юго-восток и центр страны должны получить единого кандидата от оппозиции на выборах. Ради этого партия «За життя» готова садиться за один стол и договариваться даже с представителями «Оппозиционного блока», но не намерена создавать 
ForUm

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