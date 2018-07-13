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Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй подчеркивает, что с Российской Федерацией надо говорить с позиции силы и единства союзников. Об этом британский премьер сказала во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Бакингемшире (Соединенное Королевство), которая транслировалась на сайте Белого дома, сообщает УНИАН.

Она поблагодарила президента США за поддержку в реагировании на «ужасное применение» нервно-паралитического вещества в Солсбери - выдворение из США 60 работников разведывательных служб РФ.

«И я приветствую его встречу с Путиным в Хельсинки в понедельник. Мы согласились, что это важно говорить с Россией с позиции силы и единства, и мы должны продолжать сдерживать и противодействовать всем усилиям по подрыву наших демократий», - подчеркнула Мэй.

Напомним, встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 16 июля в Хельсинки.

Трамп заявил, что на этой встрече будет говорить об Украине.
ForUm

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