Украинца Андрея Сову, пострадавшего в конфликте с гражданином России 7 июля в отеле в Турции, могут транспортировать на родину санитарным самолетом.
Об этом «Украинской правде» сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
«По предварительной информации, страховой компанией принято решение о транспортировке украинца из Анталии в Запорожье сансамолетом», - отметил Кирилич.
По его словам, сейчас решаются технические вопросы, время вылета уточняется.
Кирилич добавил, что Сова сих пор в коме, но врачи дали согласие на его транспортировку.
По данным источника УП, перелет может состояться 14 июля.
Напомним, конфликтная ситуация между гражданином России и гражданином Украины Андреем Совой произошла 7 июля. В результате конфликта украинец упал и ударился головой.
Мужчину с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг госпитализировали в частную больницу, где медики приняли решение о срочной операции. Сейчас мужчина находится в коме, в сознание не приходил.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время