также в разделеОбщество
На Виннитчине руководителя подразделения ГФС поймали на крупной взятке 20
Балуху отказали в условно-досрочном освобождении 18
Обнародованы первые за два года видеокадры Сенцова в колонии 48
Медведчук: Призрачная идея членства в НАТО работает на раскол Украины 25
В Крыму стремительно сокращается количество растительности 40
Украинских тюремщиков планируют вооружить электрошокерами 16
Песков: Путин рассмотрит прошение матери Сенцова о помиловании после поступления в Кремль 36
Гройсман уверяет, что в Украине есть хор для обеззараживания воды 40
В Украине закрыли единственную школу кобзарей 93
Суд назначил Савченко бесплатного адвоката 34
В Крыму «диверсанту» Панову дали 8 лет тюрьмы 23
Синоптики предупредили о грозах и сильном ветре 68
Мать Сенцова написала Путину ходатайство о помиловании сына 37
На Донетчине начали ремонт опасной дамбы под Горловкой 53
«Укрзализныця» перевезла в ЕС на 100 тысяч больше пассажиров, чем в прошлом году 18
Под Мариуполем задержали четверых пособников боевиков 47
12 июля. Картина дня 36
Завтра произойдет солнечное затмение 116

Украинца Андрея Сову, пострадавшего в конфликте с гражданином России 7 июля в отеле в Турции, могут транспортировать на родину санитарным самолетом.

Об этом «Украинской правде» сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«По предварительной информации, страховой компанией принято решение о транспортировке украинца из Анталии в Запорожье сансамолетом», - отметил Кирилич.

По его словам, сейчас решаются технические вопросы, время вылета уточняется.

Кирилич добавил, что Сова сих пор в коме, но врачи дали согласие на его транспортировку.

По данным источника УП, перелет может состояться 14 июля.

Напомним, конфликтная ситуация между гражданином России и гражданином Украины Андреем Совой произошла 7 июля. В результате конфликта украинец упал и ударился головой.

Мужчину с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг госпитализировали в частную больницу, где медики приняли решение о срочной операции. Сейчас мужчина находится в коме, в сознание не приходил.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги