Украинца Андрея Сову, пострадавшего в конфликте с гражданином России 7 июля в отеле в Турции, могут транспортировать на родину санитарным самолетом.

Об этом «Украинской правде» сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«По предварительной информации, страховой компанией принято решение о транспортировке украинца из Анталии в Запорожье сансамолетом», - отметил Кирилич.

По его словам, сейчас решаются технические вопросы, время вылета уточняется.

Кирилич добавил, что Сова сих пор в коме, но врачи дали согласие на его транспортировку.

По данным источника УП, перелет может состояться 14 июля.

Напомним, конфликтная ситуация между гражданином России и гражданином Украины Андреем Совой произошла 7 июля. В результате конфликта украинец упал и ударился головой.

Мужчину с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг госпитализировали в частную больницу, где медики приняли решение о срочной операции. Сейчас мужчина находится в коме, в сознание не приходил.