Обнародовано видео, на котором впервые за два года можно увидеть незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова в российской тюрьме.



«Уникальные кадры – впервые за два года можно увидеть Олега Сенцова в заточении», –говорится в сюжете Крым.Реалии.

«Вот так он выглядел примерно месяц назад, в восемнадцатый день голодовки. В колонии записали, как Сенцову в конце мая звонила Ксения Собчак и ее мать – член Совета федерации Людмила Нарусова. Это видео силовики потом отдали российским СМИ. А те опубликовали в интернете», – отмечает издание.

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.