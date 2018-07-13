Сторонников евроатлантической интеграции в Украине с каждым годом становится все меньше. А это значит, что у навязываемой украинцам призрачной идеи вступления в НАТО нет будущего. Об этом в своем блоге написал Виктор Медведчук, лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

По сути, саммит НАТО признал «заинтересованность Украины в расширенных возможностях», но не более того, отметил политик.

«Никаких обещаний, никаких сроков. Да и в данном случае правильнее было бы говорить о «заинтересованности» украинской власти, ведь мнением украинских граждан никто не поинтересовался. Заявления представителей официального Киева о едва ли не всенародной поддержке идеи сближения с НАТО не отражают реальное положение дел. Чтобы понять это, достаточно изучить результаты социологических опросов. Так, данные июльского соцопроса трех компаний — центра «Социальный мониторинг», «Социс» и Украинского института социальных исследований — свидетельствуют, что вступление в НАТО поддерживают 41,4% украинцев, и лишь немногим меньше — 36,8% — против (к тому же при этом не учитывается мнение жителей неконтролируемых территорий, где всегда были сильны антинатовские настроения)», — обратил внимание лидер «Украинского выбора».

Киеву, по сути, остается довольствоваться статусом страны — аспиранта НАТО и продолжать кормить народ сказками об иллюзорном членстве в организации, констатировал Медведчук.

«Любителям попиариться на теме признания «евроатлантических устремлений» Киева (а в утвержденной на саммите декларации действительно содержится такой пункт) хочу напомнить: в декларации Бухарестского саммита, принятой еще в апреле 2008 (!) года, НАТО также приветствовало «евроатлантические устремления Украины и Грузии к членству в НАТО». За десять лет риторика альянса в отношении Украины не изменилась. И, судя по заявлениям представителей НАТО, не изменится в обозримом (да и необозримом) будущем», — прогнозирует политик.

Поэтому ни распиаренные «реформы» в ВСУ, ни принятие скандального закона о нацбезопасности, ни громкие обещания Киева зафиксировать в Конституции курс на вступление в НАТО не произвели впечатления на альянс, уверен Медведчук.

«Следует отметить, что сторонников евроатлантической интеграции в Украине с каждым годом становится все меньше. А это значит, что у навязываемой украинцам призрачной идеи вступления в НАТО нет будущего. Но вместо того, чтобы работать на «сшивание» страны, на возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс, власть продолжает навязывать обществу иллюзорную идею членства в НАТО — идею, которая работает на раскол Украины», — резюмировал лидер «Украинского выбора».