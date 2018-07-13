Для обеспечения безопасности подразделений уголовно-исполнительной системы прорабатывается вопрос об экипировке сотрудников учреждений исполнения наказаний электропроводящими специальными средствами TASER и телескопическими палками. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов, передает УНН.

«В рамках внедрения инноваций в системе обеспечения безопасности подразделений уголовно-исполнительной системы современными образцами вооружения, средствами индивидуальной защиты, прорабатывается вопрос об экипировке персонала современными средствами безопасности, в частности электропроводящими специальными средствами TASER», - рассказал замминистра.

По словам Чернышова, это средство используется многими правоохранительными органами во всем мире, в том числе и в пенитенциарных учреждениях, и является одним из самых эффективных и безопасных при его применении для прекращения и предотвращения преступлений, неповиновений и физического сопротивления.

«Предполагается ношение персоналом дежурных смен специальных средств скрытым от зрения способом и использование телескопических палок вместо «архаичных» резиновых дубинок», - добавил он.