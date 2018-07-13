Единственное в Украине учебное заведение, в котором готовили профессиональных кобзарей, прекратило работу. Об этом в Facebook сообщил на своей странице актер и режиссер Александр Игнатуша.

«Закрыли единственную в Украине Школу кобзарей в селе Стретовка, (официальное название - Стритовский педагогический колледж кобзарского искусства). Без попередженния преподавателей и учеников. Причины пока не известны, но факт кричащий. Учители и родители учеников собираются протестовать против произвола», – написал он.