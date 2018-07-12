Министерство финансов пока не имеет единой концепции того, как должен выглядеть законопроект об осуществлении разового декларирования активов физических лиц, который необходимо разработать и подать в Верховную Раду в соответствии с принятым законом о валюте.



Об этом сообщила на пресс-конференции исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова, передает УНИАН.

По ее словам, существует несколько концепций относительно того, как должен выглядеть законопроект.

«Мы сейчас проводим консультации по данному вопросу, но на сегодняшний день финального законопроекта, который бы мы поддержали в полной мере, еще нет», - сказала она.

Вместе с тем, добавила глава Минфина, одним законопроектом дело не ограничится.

«Это не будет сам по себе отдельный законопроект. Это целый комплекс мероприятий, в том числе и относительно нашего частичного присоединения к программному комплексу действий BEPS (противодействие размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, - ред.), потому что такие разовые мероприятия по долевому или первому декларированию имеют смысл, когда связаны с изменениями более глобальными относительно невозможности уклонения от уплаты налогов после этого», - сказала она. Напомним, новый Закон «О валюте и валютных операциях» обязывает Кабинет Министров совместно с Национальным банком разработать законопроект относительно осуществления разового декларирования активов физических лиц.



