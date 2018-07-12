Шедевр Dolce & Gabbana, в котором Оксана Марченко появилась на показе Dolce & Gabbana Alta Moda 2018 в итальянском Комо, — не просто образ для vip-гостьи показа. Это титулованное платье, за мастерство в создании которого в апреле его авторы Доменико Дольче и Стефано Габбана получили в Нью-Йорке «Большое яблоко». Об этом пишет Le Figaro, освещая масштабное модное шоу именитых кутюрье, состоявшееся 4-10 июля в Италии.

Стефано Габбана и Оксана Марченко в титулованном наряде от именитых кутюрье

«Эстетика и красота в избытке». Именно так описал праздник моды от Dolce & Gabbana Бетан Холт.

«Эстетика и красота в избытке», — написала о показе Le Figaro

За платье, в котором Оксана Марченко появилась на показе, Дольче и Габбана получили «Большое яблоко»

«В потрясающем алом пернатом творении предстала перед изумленной, восхищенной публикой одна из vip-гостей показа, украинская телеведущая Оксана Марченко. Настоящий шедевр искусства моды теледива с большим удовольствием заказала в апреле из коллекции Альта Мода в Нью-Йорке», — сообщает Le Figaro.

Красивая, изысканная и загадочная — такой увидела публика Оксану Марченко. А крупнейшая итальянская ежедневная газета «Corriere della Sera» посвятила материал очаровательной «Леди в красном» и ее наряду.

«Мои отношения с Dolce и Gabbana – из тех, когда вы не просто клиент, вы – часть семьи. Человеческие и эмоциональные отношения идут дальше. Еще до того, как я встретила их, я примеряла их модели. Уже более десяти лет. Их высокое творчество открыло для меня новую главу», — рассказала украинская красавица.

Оксана Марченко, Наоми Кемпбелл и Дольче Габбана на закрытой вечеринке в итальянском Комо

В Комо Оксана не только интересовалась модой, но и изучала уникальные наряды, которые Доменико и Стефано создают для ее участия в качестве приглашенной звезды в новом украинском телешоу в начале августа.