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Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали двух харьковских полицейских за превышение служебных полномочий и ограбление.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что харьковские полицейские во время следственно-оперативных мероприятий на территории одного из частных предприятий Северодонецка обнаружили большую сумму денег.

Оперуполномоченные полиции требовали у частного предпринимателя отдать им часть денег, за что обещали не изымать всю обнаруженную сумму. После отказа коммерсанта злоумышленники отобрали наличные в сумме почти 500 тысяч гривен и вернулись в Харьков.

Сотрудники спецподразделения СБУ задержали полицейских во время следующего визита в Северодонецк.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365 и ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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