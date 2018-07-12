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В Харькове курсант военного вуза совершил разбойное нападение на отделение кредитного учреждения «Швидкогроші», украв 20 тысяч гривен.

По данным полиции, житель Днепропетровской области совершил преступление утром 3 июля.

По данному факту следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции разоблачили в совершении данного уголовного преступления 21-летнего юношу, который учится в одном из харьковских военных вузов. У него изъяты вещественные доказательства, в том числе револьвер. Мотив своего поступка юноша объяснил желанием спасти тяжело больного близкого родственника, которому была необходима срочная операция.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит от семи до двенадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

 
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