Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты 14,5 млн грн при закупке двигателей для нужд Вооруженных сил Украины и составили обвинительный акт в отношении должностных лиц ВСУ и государственного предприятия «Львовский бронетанковый завод». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

11 июля 2018 прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Статус обвиняемых по делу имеют пять человек:

- директор ГП «ЛБТЗ» (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, ч.2 ст.366 УК Украины);

- заместитель директора ГП «ЛБТЗ» по коммерческим вопросам (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины);

- начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ, генерал-майор (ч.5 ст.191 УК Украины);

- начальник отдела в управлении ЦБТУ ВСУ, полковник (ч.5 ст.191 УК Украины);

- учредитель ООО «Булет Лайн» (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины).

По версии следствия, в 2015 году указанные лица в сговоре с учредителем ООО с признаками фиктивности и при участии других фирм разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике, чем совершили растрату бюджетных средств.

В 2015 году ГП «ЛБТЗ» должен был поставить Центральному бронетанковому управлению ВСУ 40 новых двигателей В-46-6 для танков Т-72, ​​за что получил от ЦБТУ ВСУ 28,56 млн грн. По документам, «ЛБТЗ» приобрел двигатели у ООО «Булет Лайн» и поставил ЦБТУ ВСУ. На самом деле, как выяснило следствие, двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов; договор с ООО был изготовлен лишь для сокрытия реального места поставки, а двигатели были не новые, а бывшие в использовании и прошли капитальный ремонт. К тому же, эти самые двигатели в 2008-2009 уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны Украины. По версии следствия, в результате таких действий государственному бюджету нанесен ущерб на сумму 14,5 млн грн.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2016 года.

О подозрении лицам, причастным к реализации коррупционной схемы по закупке двигателей, сообщалось 14 июля 2017.

3 марта 2018 этим лицам и их защитникам открыли доступ к материалам следствия.

В случае обвинительного приговора суда за совершение указанных правонарушений должностным лицам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности и конфискацией имущества.