Несправедливое наказание для Виды и Вукоевича за «Слава Украине» – лишь верхушка айсберга проблемы под названием «FIFA»

На прошлой неделе Украина не по своей воле оказалась в центре шумного скандала – игрок сборной Хорватии Домагой Вида и помощник главного тренера Огнен Вукоевич после победы их сборной над Россией выложили в Facebook видео с лозунгом «Слава Украине». Это, конечно, очень возмутило россиян, их ФБ и ВКонтакте криком кричали, Вида и Вукоевич – «фашисты и бендеровцы», которые готовились к матчу с Россией чуть ли не в «бендеровском» лагере под Мариуполем.

Арбитром в этом конфликте, как и предполагается, выступила ФИФА (Международное объединение футбольных ассоциаций), но она фактически выступила на стороне российских украинофобов – квалифицировала поведение Вукоевича и Виды как неспортивное, вынесла Домагою Виде предупреждения, а Огнену Вукоевичу – штраф в размере 15 тысяч долларов. И это за пост в социальной сети... Зависимый от ФИФА, как и другие национальные футбольные организации, Хорватский футбольный союз после скандала исключил Вукоевича из состава своей делегации на ЧМ-2018, что, очевидно, было сделано, чтобы отвести основное давление от Домагоя Виды – ключевого игрока сборной.

Между тем, наказание хорватам за лозунг «Слава Украине!» резко возмутило украинцев. Соцсети от возмущения разорвало, мол, если вы наказываете за «Слава Украине», наказывайте тогда и за «God Bless America» и «Vive la France». Все начали обвинять ФИФА в двойных стандартах и подпевании Путину. И считать так есть все основания, ведь ФИФА – орган до последнего своего атома коррумпированный.

Право проведения Чемпионатов мира продается – и Россия свой мундиаль тоже купила

О ФИФА в мире сказано много и все примерно в одной тональности. Вот – самое яркое из недавнего. Министерство юстиции США определило ФИФА «организацией системной и безудержной коррупции». Критики также называют руководство ФИФА «преступным или гангстерским синдикатом».

В 2015-2016 годах в организации разразился коррупционный скандал – оказалось, что больше 10 членов исполкома ФИФА продавали свои голоса в важнейших решениях, таких как выборы страны-хозяйки Чемпионатов мира, получали средства за продажу прав на телетрансляции «правильным» компаниям, закрывали глаза на допинг. Наибольший всплеск коррупции наблюдался в ФИФА в период с 1998 до 2015 года, когда руководителем был швейцарец Йозеф Блаттер.

В частности, внутреннее расследование ФИФА подтвердило, что при избрании стран-хозяев Чемпионатов мира 1998 и 2010 годов, которыми стали Франция и Южно-Африканская Республика, были злоупотребления. Схемы организовывал бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер с сообщниками – бывшим членом исполкома ФИФА Чаком Блейзером и бывшим вице-президентом ФИФА Джеффри Уэббом. Во время выбора хозяев ЧМ-1998 Уорнер получил взятку от Марокко, но его голос ни на что не повлиял – право проведения получила Франция. 12 лет спустя Марокко вновь предложила Джеку Уорнеру 1 млн долларов, но представители ЮАР выкупили его голос за 10 млн долларов – они и получили право проведения мундиаля. Подобное имело место и при выборе хозяина ЧМ-2006.

Право принимать Чемпионат мира-2018 попало в руки России также не без взяток – это хорошо и давно известно. В 2010 году, когда и решалась судьба чемпионатов 2018 и 2022 годов, президентом ФИФА был тот же Йозеф Блаттер, который вместе с Уорнером и Уэббом за это время обогатились на 79 миллионов франков. Больше всего вопросов возникает в отношении Катара, ведь летом там температура 45-50 градусов, при которой невозможно проводить столь масштабное футбольное соревнование. ФИФА решила провести турнир зимой, но это создает огромные проблемы европейскому футболу – ведь именно в это время проходят матчи ключевых национальных чемпионатов мира – Германии, Италии, Англии и Испании, а это – миллиарды долларов прибыли клубам от телетрансляций и болельщиков. В Англии, например, есть традиция «boxing day» – матчи во время рождественских праздников проходят чуть ли не ежедневно. Поэтому непонятно, чем руководствовались чиновники ФИФА, «подарив» мундиаль-2022 Катару – похоже, снова деньгами.

Другое, в чем обвиняют ФИФА – продажа прав показов матчей только «нужным» трансляторам. То же внутреннее расследование ФИФА выявило, что почетный президент организации Жоао Авеланж получил от телетрансляторов 41 миллион долларов за права на показ матчей Чемпионатов мира 2002 и 2006 годов.

Двойные стандарты руководства ФИФА: только наша организация вне политики

Президент ФИФА Джани Инфантино, комментируя скандал вокруг Огнена Вукоевича и Домагоя Виды, пояснил, что футбол находится вне политики. Это выражение уже стало штампом для всех функционеров как федераций футбола разных стран, так и самой ФИФА. Но разве же не очевидно, что Инфантино лукавит, ведь накануне матча он встречался с Владимиром Путиным и «пел»: «На этом чемпионате мира все влюбились в Россию. Теперь у нас новое представление об этой стране. Спасибо вам и всем россиянам. Мы наслаждаемся турниром. Я чувствую себя ребенком в игрушечном магазине». Почему Инфантино не ограничился формальной словесной конструкцией вежливости, вроде «Мы очень благодарны, все прошло хорошо», а начал рассыпаться в практически неприличном восхвалении России, да еще и на фоне той «славы», которую РФ сейчас заслуженно имеет в мире? Да еще и в условиях дипломатического бойкота Чемпионата мира со стороны правительств ряда стран. Понятно, что эти заявления Инфантино содержат неприкрытый политический смысл. Зато виноватыми в смешивании политики и футбола в ФИФА сделали именно Домагоя Виду и Огнена Вукоевича...

Это все не могло не довести до абсурда: ФИФА запуталась, какое же поведение футболистов «вне политики», а какое – нет. Случай с Видой и Вукоевичем – уже не первый на Росмундиале. В частности, в матче между командами Сербии и Швейцарии защитники последних Джердан Шакири и Гранит Джака, косовские албанцы по происхождению, празднуя гол в ворота сербов, изображали руками двуглавого орла. Их ФИФА тоже оштрафовала на 15 тысяч долларов «за политику». Но смешно от того, что такой «орел» есть не только на гербе страны Косово, которую не признает Сербия, а еще и на имперском гербе Российской Федерации.

Политическую провокацию позволял себе и официальный канал ФИФА. В частности, его ведущая вышла в эфир в футболке с надписью USSR. Эту информацию обнародовал известный украинский блоггер, скрывающийся под псевдонимом «Сергей Наумович», задав риторический вопрос: говорить «Слава Украине» во время проведения Чемпионата мира нельзя даже на собственной странице в социальных сетях, а вести выпуски на официальном youtube-канале ФИФА в футболке с надписью «СССР», отрицая тем самым распад СССР и независимость Украины – это можно? Итак, ФИФА – снова во всей красе – убежище мафии и мракобесия.

У ФИФА свои законы и свои правила – это действительно мафиозная организация

Жаль, что наказать в рамках судебного преследования этот всемирный очаг коррупции очень трудно, если вообще возможно. Штаб-квартира ФИФА расположена в Швейцарии и сама организация зарегистрирована там же – в Альпийской республике. У ФИФА статус неприбыльной организации, а потому ее единственная обязанность – не показывать прибыль. ФИФА – организация, которая не находится под юрисдикцией швейцарского антикоррупционного законодательства, имея собственный Спортивный арбитражный суд, который и должен рассматривать все дела о коррупции. Но при одном условии – если все стороны согласны на рассмотрение дела в суде. Согласится ли ФИФА рассматривать дело о коррупции в организации? Вопрос риторический.

Впрочем, когда заходит речь о коррупционных преступлениях одного из чиновников ФИФА, тогда могут вмешаться правоохранительные органы государства, которого это касается. Коррупционным скандалом 2015-2016 годов занималось министерство юстиции США – Блаттер с подельниками «совершали преступления на территории США и злоупотребляли финансовыми институтами США». И наказывать их согласно законам Америки. Но этот случай – единичный.

Зепп Блаттер называл ФИФА «крупнейшим в мире государством», и, к сожалению, он прав – организация действительно футбольный монополист. Она консолидирует в своих руках все деньги, все правила и может по своему усмотрению наказывать игроков, сборные, национальные федерации или же помогать каким-то странам избегать наказания, «не усмотрев нарушения». Тот, кто придумает, как санировать этот гнойник на теле мирового спорта – готовый претендент на Нобелевскую премию мира.