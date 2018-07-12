Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили на Херсонщине сообщника российских оккупантов, который способствовал незаконной аннексии Крыма.

По данным пресс-центра ведомства, херсонец, находясь в 2014 году на территории АР Крым, перешел на сторону агрессора и способствовал проведению псевдореферендума, инициированного оккупационными властями.

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области совместно со следственным отделом ГУ Службы безопасности Украины в АР Крым в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины провели по месту жительства злоумышленника санкционированные обыски.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили ведомственную медаль министерства обороны РФ «За возвращение Крыма», медаль так называемой «Республики Крым» «За защиту Крыма» с соответствующими наградными документами, справку исполкома одного из поселковых советов АР Крым об участии злоумышленника в обеспечении общественного порядка на избирательном участке, паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство РФ о пенсионном обеспечении. Мужчина также хранил поощрительные грамоты, выданные российскими «казацкими организациями» и так называемыми «органами местного самоуправления» временного оккупированной территории АРК, запрещенную коммунистическую символику и георгиевские ленты. Также правоохранители изъяли ручные гранаты Ф-1 и РГД-5 и двести пятьдесят граммов вещества похожего на порох.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия.