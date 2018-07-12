Решение Владимира Путина присвоить танковым полкам российской армии названия украинских городов свидетельствуют об имперских амбициях Москвы. Такое мнение высказал в комментарии Донбасс.Реалии пресс-офицер Генерального штаба Министерства обороны Украины Владислав Волошин.

«Называя так эти полки, они показывают и маркируют территорию, куда они хотят прийти. Это показывает то, что граница их намерений – не только в Украине, но и в европейских городах», - сказал представитель Генштаба.

Напомним, в начале июля президент России Владимир Путин дал нескольким военным формированием наименования, идентичны названиям городов в Украине, Беларуси, Польше, Германии и Румынии.

В соответствии с указами, 6-й танковый полк российской армии будет называться «Львовским», 68-й танковый полк - «Житомирско-Берлинским», 163-й танковый полк - «Нежинским».

Кроме того, российские армейские полки были переименованы по названиям белорусских городов Витебск, Кобрин, Слоним, а также по названиям столиц Польши и Германии, Варшавы и Берлина и румынского региона Трансильвании.