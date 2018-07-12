11 июля российские оккупационные войска почти по всей линии соприкосновения нарушали режим прекращения огня, применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки противник 17 раз открывал огонь по позициям ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

На луганском направлении у Станицы Луганской враг совершил очередную провокацию на участке разведения сторон, выпустив несколько очередей из крупнокалиберного пулемета в сторону наших позиций, чем в очередной раз сорвал исполнение решения Трехсторонней контактной группы. Также были обстреляны из гранатометов защитники Крымского.

Отмечается, что значительно активизировались оккупанты на светлодарском направлении. Там враг 7 раз открывал прицельный огонь по позициям Объединенных сил. Также были обстреляны позиции у Новолуганского, Светлодарска и Луганского.

На донецком и мариупольском направлениях отмечается снижение активности врага по сравнению с предыдущими сутками. Российские оккупационные войска открывали единичный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Талаковки и Широкино.

За прошедшие сутки один военнослужащий был ранен.

По данным разведки двое оккупантов получили ранения.