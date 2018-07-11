Украина ценит поддержку футболистов сборной Хорватии Домагоя Виды и Огнена Вукоевича и готова поддержать настоящих друзей.

Об этом говорится в Facebook Президента Петра Порошенко.

«История отношений украинцев и хорватов уходит корнями в глубину веков. Хорваты как никто другой знают, чего стоит поддержка во времена трудностей, в дни тяжелого противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя и Огнена», - подчеркнул Глава государства.

Как сообщал ForUm, в 1/4 финала ЧМ-2018 Хорватия обыграла Россию со счетом 6:5.

После победы защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок команды Огнен Вукоевич записали видеообращение к украинцам.

Оба футболиста долгое время играли за киевское «Динамо»: Вида – с 2013-го по 2018-й, Вукоевич – с 2008-го по 2015-й.

Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

ФИФА вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение.

Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от чемпионата мира.

Федерация футбола Украины решила компенсировать Вукоевичу штраф, однако он отказался.