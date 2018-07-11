также в разделеПолитика
Порошенко призвал Польшу изменить закон о «бандеризме» 7
СМИ: Трамп провел переговоры с Порошенко 23
Трамп будет говорить с Путиным об Украине 17
Трамп: Я не знаю, что произойдет с Крымом, но в аннексии виноват Обама 78
Лидеры НАТО призвали РФ вывести войска с Донбасса 31
Порошенко уже встретился с Трампом 50
ВР разрешила предприятиям ОПК не платить пеню компаниям из РФ 30
Порошенко рассчитывает на поддержку НАТО в вопросе миротворцев 29
Рада приняла закон о правовом статусе пропавших без вести 17
Украина не будет поддерживать европейские проекты с участием России 36
Порошенко подтвердил, что встретится с Трампом в Брюсселе 61
Порошенко: Наша цель – достижение стандартов НАТО к 2020 году 24
БПП готова отозвать одну из кандидатур в ЦИК и призывает НФ поступить также 21
Комитет забраковал законопроект о запрете проявлять сексуальную ориентацию 50
НАТО подтвердило стремление Украины к членству 31
Порошенко потребовал не закрывать отделения «Укрпочты» в селах 28
Угрозы и преследование общественных активистов - результат расследования фактов коррупции кандидатов в президенты 74
Медведчук о саммите Украина—ЕС: Брюссель заинтересован исключительно в превращении Украины в колонию Евросоюза 77

Украина ценит поддержку футболистов сборной Хорватии Домагоя Виды и Огнена Вукоевича и готова поддержать настоящих друзей.

Об этом говорится в Facebook Президента Петра Порошенко.

«История отношений украинцев и хорватов уходит корнями в глубину веков. Хорваты как никто другой знают, чего стоит поддержка во времена трудностей, в дни тяжелого противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя и Огнена», - подчеркнул Глава государства.

Как сообщал ForUm, в 1/4 финала ЧМ-2018 Хорватия обыграла Россию со счетом 6:5.

После победы защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок команды Огнен Вукоевич записали видеообращение к украинцам.

Оба футболиста долгое время играли за киевское «Динамо»: Вида – с 2013-го по 2018-й, Вукоевич – с 2008-го по 2015-й.  

Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

ФИФА вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение.

Хорватский футбольный союз отстранил  Вукоевича от чемпионата мира.

Федерация футбола Украины решила компенсировать Вукоевичу штраф, однако он отказался.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

70
Теги