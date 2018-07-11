Комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендовал парламенту отклонить законопроект № 8489 о запрете проявлять любые виды сексуальной ориентации на публике. Такое решение приняли на заседании в среду, передают Українські Новини.

Законопроект предусматривает введение новых штрафов: за пропаганду любого вида сексуальной ориентации – от 5,1 тыс. до 51 тыс. грн и общественные работы на 12-60 часов. За повторное нарушение или с использованием СМИ установлена санкция от 10,2 тыс. грн до 102 тыс. грн и общественные работы на 40-60 часов.

Сообщается, что во время обсуждения в комитете автор инициативы, нардеп от БПП Олег Барна заявил о моральном падении общества, связанном с радикализмом, насилием, пропагандой порнографии, сексуальными маршами.

Со своей стороны глава комитета, нардеп от «Народного фронта» Виктория Сюмар обратила внимание на размытость формулировок в законопроекте.

Напомним, законопроект зарегистрировали в Раде 15 июня.