Лидер Общественной организации «Защита и помощь» Андрей Пелюховский заявил о фактах давления и угрозах жизни активистам, которые не бояться говорить о махинациях в Министерстве обороны во время руководства им Анатолия Гриценко. Об этом он заявил во время пресс-конференции на тему «Политические рейтинги - мыльный пузырь или реальные настроения?»

«После того, как на совместной с военными журналистами и политологами пресс-конференции, были обнародованы факты махинаций с землями и недвижимостью военного ведомства, к которым причастен экс-министр Гриценко, я на свой телефон стал получать СМС с угрозами для жизни. Ни я, ни члены моей команды не боятся таких угроз, от «команды трусов». Мы и дальше будем рассказывать людям правду о всех кандидатах в президенты, в том числе о нем», - сказал Пелюховский.

По его словам, он подготовил и направил в Генеральную прокуратуру Украины и Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины соответствующее обращение с целью расследовать угрозы и быть заслушанным в рамках работы Комиссии.

Кроме этого Андрей Пелюховский презентовал программу общественного контроля предстоящих выборов президента Украины, анализа социологических исследований рейтингов кандидатов, финансировании партий, предвыборных политических программ.

«Например, мы уже сейчас выявили «дутые» рейтинги кандидата Гриценко. Человека , не имеющего ни команды, ни внятной программы, ни прозрачного финансирования. Общественности пытаются навязать, что его рейтинг превышает 15%, хотя, проведя исследование в областях Украины, мы увидели, что доверие людей к нему находится на уровне всего 1-2%», - заявил спикер.

Общественный деятель сообщил, что результаты аналогичных объективны исследований ГО и по другим кандидатам в президенты будут регулярно публиковаться на сайте объединения.