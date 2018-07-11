Валентина Данишевская, которая, по утверждению СМИ, является близким другом члена ВСП Николая Гусака, отказывается комментировать скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг члена Высшего совета правосудия Николая Гусака.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Центр журналистских расследований.

ЦЖР сообщает, что «глава ВС Валентина Данишевская, несмотря на свои многочисленные сообщения о том, что нужно сосредоточиться на честных судьях различных инстанций и на ходу отсеивать тех, кто не отвечает требованиям общества к судье, потому что без самоочищения судебной системы не может ничего произойти, поддерживает коррупционные действия Гусаков Николая и Андрея».

Напомним, компания «Контекст Медиа», номинальным собственником которой является Андрей Гусак, а реальным – член ВСП Николай Гусак, была замешана в реализации плана «Шатун», направленном на организацию Майдана-3. Также Гусак Николай Борисович был уличен журналистами в «кумовстве» и масштабном коррумпировании судей.

Несмотря на многочисленные жалобы и обращения активиста Антона Гринева, Гусак Николай Борисович так и не отстранен от выполнения обязанностей члена ВСП, а его сын продолжает осуществлять свою адвокатскую деятельность и успешно «закрывать вопросы», пользуясь положением влиятельного отца.