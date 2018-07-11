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На Прикарпатье прокуратура отменила решение о закрытии уголовного производства относительно выступления группы «Хамерман знищує віруси», которую после выступления на фестивале Porto Franko полиция обвинила в хулиганстве.

Об этом сообщили в Секторе коммуникации ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области, пишет Укринформ.

«Прокуратура отменила решение о закрытии уголовного производства относительно аморального выступления группы «Хамерман знищує віруси» на фестивале Porto Franko», - сообщили в полиции.

Напомним, в Ивано-Франковске после выступления группы «Хамерман знищує віруси», артисты которого вышли на сцену с китайским хором Дин-Дон в обнаженном виде, организаторов фестиваля Porto Franko вызывали в полицию. Тогда Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив поручил своим подчиненным освятить территорию возле Дворца Потоцких, где выступала группа, «вследствие несоблюдения моральных норм  и христианских ценностей». Правоохранители открыли уголовное производство и обвинили артистов группы в хулиганстве. 

Вчера местные СМИ сообщили о закрытии уголовного  производства по той причине, что в полиции не увидели в их поведении криминала.
ForUm

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