Национальное агентство по предотвращению коррупции в ближайшее время направит протоколы касаемо коррупционных действий народного депутата, главы бюджетного комитета ВР и президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко в суд. Об этом после встречи с главой Агентства Александром Мангулом заявил руководитель ОО «Инициативы будущего» Александр Воробей, сообщает 112 Украина.

По словам Мангула, НАПК собрало достаточно материалов для установления фактов совершения Павелко «действий и принятия решений в состоянии реального конфликта интересов» во время заседаний возглавляемого им комитета.

Кроме того, подчеркивается, Агентство имеет неоспоримые доказательства нарушения Андреем Павелко ограничений относительно совместительства статуса народного депутата «в связи с пребыванием в должности члена Совета директоров Компании UEFA Events SA, являющейся прибыльной организацией».

«Руководство НАПК пообещало составить по указанным фактам соответствующие протоколы и направить их в суд в кратчайшие сроки», - резюмировали в «Инициативах будущего».

Напомним, детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в обращениях общественных организаций и публикациях прессы о возможных злоупотреблений должностных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти, подследственных НАБУ, при выделении средств и закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием.