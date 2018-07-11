также в разделеОбщество
Прокурор САП ушел в отпуск сразу после закрытия «дела рюкзаков» 10
Дело махинаций на Львовском бронетанковом заводе направлено в суд 14
На Херсонщине задержали «защитника» Крыма с российским паспортом 25
В Генштабе прокомментировали решение Путина назвать полки в честь украинских городов 37
Туроператор сокращает полеты в Турцию после скандала с «застрявшими» туристами 26
РФ с конца апреля задержала уже почти 100 украинских судов 17
Стартовала подача электронных заявлений на поступление в вузы 19
Прокурор САП закрыл «дело рюкзаков» 34
Оксана Марченко: Мои отношения с Dolce и Gabbana – из тех, когда вы – часть семьи 55
Суд ЕС отменил часть санкций против Клюева 27
В Украину вернулись полтысячи «застрявших» в Турции туристов 35
Адвокат: Следком скрывает материалы о смерти Кашки 53
Сенцов написал письмо лидеру «Бумбокса» 50
Следствие рассматривает три версии трагедии на Ривненском полигоне 29
«Слава Украине»: Вида извинился перед россиянами 509
Экс-главе Апелляционного суда Крыма объявлено подозрение в госизмене 21
В «Правом секторе» возмущены заявлениями Наева о добровольцах 170
«Интер» оштрафовали на 4 миллиона за скандальный концерт 67

Национальное агентство по предотвращению коррупции в ближайшее время направит протоколы касаемо коррупционных действий народного депутата, главы бюджетного комитета ВР и президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко в суд. Об этом после встречи с главой Агентства Александром Мангулом заявил руководитель ОО «Инициативы будущего» Александр Воробей, сообщает 112 Украина.

По словам Мангула, НАПК собрало достаточно материалов для установления фактов совершения Павелко «действий и принятия решений в состоянии реального конфликта интересов» во время заседаний возглавляемого им комитета.

Кроме того, подчеркивается, Агентство имеет неоспоримые доказательства нарушения Андреем Павелко ограничений относительно совместительства статуса народного депутата «в связи с пребыванием в должности члена Совета директоров Компании UEFA Events SA, являющейся прибыльной организацией».

«Руководство НАПК пообещало составить по указанным фактам соответствующие протоколы и направить их в суд в кратчайшие сроки», - резюмировали в «Инициативах будущего».

Напомним, детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в обращениях общественных организаций и публикациях прессы о возможных злоупотреблений должностных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти, подследственных НАБУ, при выделении средств и закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги