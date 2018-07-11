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В аэропорту «Борисполь» в 11:07 совершил аварийную посадку рейс авиакомпании Anda Air по маршруту Киев – Анталия. Об этом со ссылкой на пресс-службу туроператора Join UP!, по заказу которой совершался полет, передает ТСН.

Причина - попадание птицы в двигатель самолета. Самолет вылетел из аэропорта «Киев» в 09:09 с туристами. «Посадка выполнена успешно. Предварительно Киев – Анталия рейс перенесен на 14:30 после того, как будет проведен технический осмотр самолета. Туристам на период ожидания туроператор Join UP! обеспечивает напитки и питание», - говорится в заявлении компании.

Из-за инцидента будет перенесен ряд рейсов. В частности, SSV2086 Анталия – Винница (перенесен на 17:30), SSV2085 Винница – Анталия (перенесен на 21:00), SSV2078 Анталия – Кривой Рог (перенесен на 00.30 12 июля), SSV2077 Кривой Рог – Анталия (перенесен на 03:55 12 июля), SSV 2262 Анталия – Киев (перенесен на 07:40 12 июля).

Туристам предложили проживание и питание в гостиницах за счет компании. Туроператор готов выплатить компенсацию в случае обращения.

 
ForUm

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