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Журналистов не будут ограничивать в доступе к кулуарам Верховной Рады. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий 11 июля, сообщает 112 Украина

«Никакого ограничения доступа украинских журналистов в кулуары ВРУ не будет. И эта моя позиция последовательна, это та позиция, которую я хочу, чтобы вы отметили и по этому поводу сняли любые дискуссии. В письме я также прочитал, что есть рекомендация журналистов в кулуарах, чтобы сделать более четкой аккредитацию относительно участия журналистов в заседаниях парламента и в кулуарах», - сказал Парубий.

Он призвал представителей СМИ подключиться к работе аппарата ВРУ над созданием общественного совета при пресс-службе ВР. По его словам, такой совет будет помогать проводить аккредитацию журналистов в парламенте.

«Призываю вас присоединиться к этой работе, к созданию этого независимого совета, справедливого журналистского союза в кулуарах парламента, и поверьте, - никаких ограничений для журналистов в освещении работы ВРУ не будет», - резюмировал спикер ВР.

Напомним, Регламентный комитет ВР предложил создать в парламенте пресс-центр для журналистов, ограничив доступ в кулуары Рады.

Исполняющий обязанности председателя комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации деятельности парламента Павел Пинзеник прогнозирует, что инициатива по ограничению доступа журналистов в кулуары ВР не будет поддержана.
ForUm

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