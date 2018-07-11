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Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, заблокировавшие ряд центральных улиц в Киеве, требуют от правительства отменить постановление Кабинета Министров №475, согласно которому украинские полицейские получили доступ к таможенной базе «Инспектор-2006», и внести в повестку дня Верховной Рады законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин. Об этом заявил руководитель организации «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич, сообщает УНИАН.

«Первое требование – это отмена постановления Кабинета Министров от 20 июня №475, которое дало возможность репрессировать авто на еврономерах по всей территории Украины и практически парализовать всю работу таможен. Вторая - принять законодательство для адекватной растаможки таких транспортных средств. Ведь эта неделя является последней перед летними каникулами Верховной Рады. Поэтому нужно внести в повестку дня Рады законопроекты №8487 и 8488, чтобы они уже были зарегистрированы. Ведь повестка дня дает возможность поставить дату отчета. Если мы не внесем в повестку дня, то мы не сможем рассмотреть его до принятия нового бюджета. Так как изменения к Налоговому и Таможенному кодексам принимаются за 6 месяцев до принятия бюджета» - сказал он.

Также, по словам Ярошевича, акция будет проводиться бессрочно.

«Мы приехали сюда на бессрочную акцию. Сейчас только небольшая часть, которую мы смогли собрать за одни сутки, и много людей не успело отпроситься с работы или доехать», - сказал он. Кроме этого, Ярошевич отметил, что акция протеста будет проводиться только в правительственном квартале в Киеве.

«Мы давим только на законодательную и исполнительную власть. То есть на Кабмин и Верховную Раду», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 11 июля, в центре Киева началась акция протеста общественной организации «АвтоЕвроСила», которая отстаивает интересы владельцев автомобилей на европейской регистрации. 

Для уменьшения стоимости таможенного оформления авто и для создания правовых и экономических условий для регистрации уже ввезенных в Украину авто, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики ВР внес в парламент законопроекты №8487 и №8488 соответственно.
ForUm

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