Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабинета Министров представил отчет работы правительства за первое полугодие текущего года, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Глава правительства подчеркнул, что за последние месяцы показатели развития государства позволяют говорить о достижении экономической стабильности. Растет промышленность, реальная зарплата, капитальные инвестиции, замедляется инфляция, формируются принципы нового корпоративного управления в государственных компаниях, вводятся прозрачные возможности привлечения инвестиций.

Премьер-министр обратил внимание на последние важные решения - прежде всего, в фискальной политике и борьбе с контрабандой.

«Вчера провели торги на закупку сканеров. Стартовый объем закупки составлял 1,2 млрд грн. Экономия, которую обеспечила ГФС - 600 млн грн. Мы приняли решение относительно объема действий против контрабанды», - сказал Гройсман.

Он отметил, что уже сейчас средний чек на растаможку вырос на 50%.

«Товар, который был растаможен в мае, когда схемы работали, например игрушки - 5,5 тыс. долларов за контейнер. При введении действий по борьбе с контрабандой, за тот же товар - растаможка 8,8 тыс. долларов. Обувь - было 8 тыс. долларов за контейнер, сейчас - 14 тыс. долларов за контейнер в бюджет», - рассказал глава правительства.

По его словам, отныне все попытки «переждать» и вернуть схемы назад будут напрасными. Так же, как и давление на специалистов ничего не даст. «Каждого таможенника, который является честным, мы защитим», - отметил Гройсман.

Как ранее сообщал ForUm, 20 июня Кабинет Министров принял план действий, направленных на борьбу силовых ведомств с контрабандой на таможне.

Согласно плану, с 21 июня по 31 декабря 2018 года будет реализован экспериментальный проект по созданию условий для предупреждения уклонения от уплаты таможенных платежей.