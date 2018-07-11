В результате обстрела боевиками вооруженных формирований РФ в населенном пункте Красногоровка получил ранение мирный житель, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики вооруженных формирований РФ, в нарушение Минских договоренностей продолжают применять оружие по мирным жителям населенных пунктов Донбасса. Так, 10 июля, около 09:00 пророссийские наемники совершили обстрел населенного пункта Красногоровка с применением стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что огонь по мирным жителям города Красногоровка противник вел по направлению населенного пункта Старомихайловка.

В результате указанного обстрела огнестрельное ранение ноги получил гражданский гражданин, находившийся в то время во дворе своего дома по адресу улица Чайковского 6.

Раненого доставили в районную больницу города Курахово, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

Об указанном проинформирована СММ ОБСЕ.