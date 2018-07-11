Сегодня, 11 июля, в Балте Одесской области в результате попадания молнии произошел пожар в здании школы, сообщает пресс-служба Главного Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 00:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании мусора у здания школы по улице Уварова.

В 00:09 на место вызова прибыли спасатели и установили, что возгорание возникло на третьем этаже трехэтажного здания школы, был объявлен пожар «1бис».

Спасатели локализовали пожар в 00:56 и в 03:15 ликвидировали. Огнем повреждены три учебных помещения, перекрытие и крыша здания на общей площади 200 метров квадратных.

Предполагаемая причина пожара - попадание молнии. Погибших и пострадавших нет.