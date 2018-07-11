Российская Федерация до сих пор не ответила на предложение Украины передать 36 человек в рамках обмена пленными. Об этом сообщила первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады, сообщает 112 Украина.

«Я еще раз хочу проинформировать вас, коллеги, что до сих пор нет ответа от РФ относительно инициативы Украины, готовности передать 36 россиян, которые совершили преступления в Украине, для того, чтобы Россия освободила украинских политзаключенных», - сказала Геращенко.

Напомним, 29 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина готова передатьРоссии 23 российских заключенных в обмен на 23 украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в тюрьмах РФ.

5 июля Геращенко назвала фамилии еще 13 человек, среди которых Кирилл Вышинский, которых Украина может передать Российской Федерации для освобождения украинских политзаключенных Кремля.