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Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей скончался в оккупированном Крыму от инфаркта. Об этом сообщил председатель регионального отделения партии «Родина» Константин Кнырик, сообщает ТАСС.

«Да, действительно, он умер. Причина смерти - инфаркт», - сказал Кнырик.

По его словам, информацию о смерти 57-летнего внука генсека он получил от руководителя Севастопольской организации партии «Родина».

СМИ отмечают, что во время своей политической карьеры Андрей Брежнев неоднократно выдвигался в качестве кандидата в Госдуму России. Кроме того, он баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей.


 
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