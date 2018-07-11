Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей скончался в оккупированном Крыму от инфаркта. Об этом сообщил председатель регионального отделения партии «Родина» Константин Кнырик, сообщает ТАСС.
«Да, действительно, он умер. Причина смерти - инфаркт», - сказал Кнырик.
По его словам, информацию о смерти 57-летнего внука генсека он получил от руководителя Севастопольской организации партии «Родина».
СМИ отмечают, что во время своей политической карьеры Андрей Брежнев неоднократно выдвигался в качестве кандидата в Госдуму России. Кроме того, он баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей.
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