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Нападающий «Реал Мадрид» Криштиану Роналду официально перешел в итальянский «Ювентус». Об этом сообщает пресс-служба »Реал Мадрида».

Сумма трансфера футболиста не называется, однако ранее итальянские СМИ оценивали ее в 100-105 миллионов евро, сообщает 112 Украина.

33-летний португалец перешел в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» в 2009 году. Тогда испанский клуб заплатил за футболиста 93 миллиона евро.

Вместе с испанским клубом Роналду завоевал 16 трофеев.

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В частности четыре раза он выигрывал Лигу чемпионов, два раза чемпионат Испании, два раза Кубок Испании, два раза Суперкубок Испании, два раза Суперкубок УЕФА, три раза Клубный чемпионат мира.

В общей сложности Роналду провел за «Реал» 438 матчей и забил 451 гол.
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