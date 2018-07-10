Принят Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств», сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий проект закона №6490-д проголосовали 229 народных депутатов.

Законом предусмотрено обеспечить возможность для жителей села легализовать свою деятельность в форме предпринимательской деятельности для физических лиц - предпринимателей, которые организовали фермерское хозяйство, в том числе семейное, и предоставлена им возможность быть плательщиками единого налога четвертой группы, при условии соответствия совокупности следующих критериев:

- осуществление деятельности исключительно в пределах фермерского хозяйства зарегистрированного в соответствии с Законом «О фермерском хозяйстве»:

- занятие исключительно производством сельскохозяйственной продукции, ее переработкой и поставкой;

- осуществление хозяйственной деятельности (кроме поставок) по месту налогового адреса;

- не использование труда наемных лиц;

- членами фермерского хозяйства такого физического лица являются лишь члены семьи этого лица в определении части второй статьи 3 Семейного кодекса Украины;

- площадь сельскохозяйственных угодий в собственности и/или пользовании, земель водного фонда в пользовании членов фермерского хозяйства составляет не менее 2 гектара, но не более 20 гектаров.

Законом также установлен льготный порядок уплаты единого социального взноса для всех членов фермерского хозяйства, в т.ч. его главы (доплата ЕСВ за счет Государственного бюджета в течение 10 лет) и уплата налога на доходы физических лиц по арендной плате за земельные участки (паи), в местные бюджеты по местонахождению таких земельных участков.

Закон принят с технико-юридическими правками.