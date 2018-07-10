В понедельник, 9 июля, около 21:00, патрульные получили информацию о возгорании экскурсионного автобуса на автодороге М-05 Киев-Одесса. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы.
По указанному адресу правоохранители обнаружили автобус NEOPLAN, который перевозил 57-детей в сопровождении родителей. Водитель пассажирского транспорта совершил аварийную остановку на обочине по причине возгорания моторного отсека.
На месте уже работали спасатели, которые эвакуировали всех пассажиров на безопасное расстояние и локализовали пожар.
Правоохранители проинформировали перевозчика, который предоставлял услуги по перевозке, и вызвали дополнительный транспорт.
До прибытия другого автобуса полицейские обеспечивали пассажиров питьевой водой, продуктами питания и предоставляли другую помощь по необходимости.
Сейчас экспертная группа выясняет все обстоятельства происшествия.
По результатам проверки будет проведена соответствующая превентивная работа с пассажироперевозчики.
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