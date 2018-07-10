Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех уволил двух старших сержантов и капрала, которые издевались над мужчиной в отделении на станции «Харьков-Пассажирский» 7 июля.

«Вчера после тщательного изучения материалов служебной проверки, видеоматериалов без всякого сомнения подписал приказ об увольнении из рядов полиции сотрудников сектора патрульной полиции Холодногорского отдела полиции. Своим вызывающим, позорным поведением они грубо нарушили один из принципов деятельности полиции - соблюдение прав и свобод человека. После такого вопиющего факта неадекватных действий правоохранителей, невыполнение ими требований Закона «О Национальной полиции» они не имеют никакого морального права оставаться на своих должностях», - написал он в Facebook.

Согласно приказу, старшие сержанты и капрал сектора патрульной полиции уволены из рядов полиции.

Их непосредственный руководитель – командир взвода – предупрежден о неполном должностном соответствии. Кроме того, и.о. начальника Холодногорского отдела полиции получил строгое предупреждение о необходимости соблюдения подчиненным личным составом служебной дисциплины и прав и свобод граждан.

Как сообщал ForUm, в субботу в социальных сетях было распространено видео, где харьковские полицейские применили неправомерные меры физического воздействия к неизвестному гражданину.