Власти работают над возвращением в Украину волынянина Игоря Белокурова, которого 30 лет назад взяли в плен в Афганистане. Об этом в комментарии журналистам сообщил заместитель председателя комитета ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Куницын.

Он напомнил, что в марте этого года в Афганистане украинские специалисты случайно нашли военнопленного Игоря Белокурова, прапорщика советской армии, уроженца Волынской области. Мужчина считался пропавшим без вести с 9 апреля 1988 года. Куницын пояснил, что в 1988 году Белокуров под Кандагаром служил в десантно-штурмовом батальоне и попал в плен. «Мы создали рабочую группу по поручению президента... Была проведена очень большая работа для возвращения Игоря Белокуров на родину, в Украину», - сказал Куницын, сообщает УНИАН.

Он отметил, что президент поручил установить личность Белокурова, и для этого украинские специалисты четыре раза выезжали в Афганистан.

Депутат продемонстрировал сделанные вчера фото Белокурова и рассказал, что он попал в плен без сознания и практически ничего не помнит.

«Ребята говорят, что когда он попал в плен, то его, видимо, сильно били, он весь в шрамах на голове от приклада... Наверное, есть потеря памяти. Но чем больше мы работаем с ним, тем больше мы видим, что это он», - сказал Куницын.

Он сообщил, что мужчина предоставил волосы для проведения ДНК-экспертизы, а также у него обнаружены особые приметы, о которых говорила мать. «Сейчас он воюет с талибами. Живет в кишлаке. У него 5 детей», - сообщил Куницын.

Он также сообщил, что Белокуров имеет несколько магазинов, общается на фарси. По словам Куницына, Белокуров хочет приехать на родину и увидеть мать. «Сейчас мы занимаемся оформлением визы в Украину. Во-вторых, он гражданин Советского Союза еще... Наша цель - доказать, что солдата Родина не бросила. Президент поручил разобраться, действительно ли это украинец, действительно ли он в плену», - сказал Куницын.

В марте 2018 года в Афганистане члены украинской экспедиции, которые занимаются поиском водоносных горизонтов, обнаружили в одном из афганских поселений мужчину, который назвался бывшим солдатом советской армии, попал в плен, принял ислам и остался там жить. Видео с найденным мужчиной выложили на YouTube. Позже стало известно, что это Игорь Белокуров из Волынской области.