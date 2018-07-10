Верховная Рада приняла Закон «Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции», сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий проект закона №5448-д проголосовали 237 народных депутатов.

Закон определяет основные принципы и требования к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции, основы правового регулирования органического производства, обращения органической продукции и функционирования рынка органической продукции, правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и направления государственной политики в указанных сферах.

Закон регулирует отношения в сфере органического производства, обращения и маркировке органической продукции, которая производится, находится в обращении, ввозимой на таможенную территорию Украины или вывозится из нее в таможенном режиме экспорта.

Действие настоящего закона не распространяется на производство и оборот продукции, предназначенной для собственного потребления, парфюмерно-косметической продукции и лекарственных средств, продукцию охоты и рыболовства, изъятую из природной среды.

Закон устанавливает основные принципы и направления государственной политики, определяет полномочия органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление и регулирование в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции, полномочия Кабинета Министров Украины в сфере органического производства, оборот и маркировки органической продукции и полномочия центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной аграрной политики.

Закон определяет области органического производства, общие требования к органическому производству, требования к производству органических пищевых продуктов, сертификацию органического производства и/или оборота органической продукции, требования к хранению органической продукции и тому подобное.