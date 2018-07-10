также в разделеЭкономика
Украинцы теперь смогут обменивать земельные участки 8
Насалик хочет совместно с РФ производить ядерное топливо 63
Минюст отсудил у «Киевэнерго» 54 миллиона 26
В июне инфляция замедлилась до 9,9% 25
Из-за халатности чиновников Сумщину лишат денег на ремонт дорог 26
В Украине проведут разовое декларирование активов физлиц 176
Решение ЕС о выделении €1 миллиарда Украине вступило в силу 31
В Украине в 1,5 раза вырос спрос на электромобили 37
В НБУ заявляют, что технически готовы к выпуску электронной гривни 53
«Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж иск против «Газпрома» на $11,5 миллиарда 64
Две немецкие фирмы заподозрили в поставках в Крым в обход санкций 52
Крупные налогоплательщики за полгода заплатили в бюджет 150 миллиардов 22
Украина начинает очередные поиски нефти и газа в Черном море 33
Гройсман обещает навести порядок в лотерейном бизнесе 25
«Газпром» по требованию суда «засветил» свои британские активы 46
Переговоры Украины, ЕС и РФ по газу состоятся 17 июля 50
Международные резервы Украины сократились до $18 миллиардов 27
Дело о возврате «Укртелекома» государству отправили на повторное рассмотрение 25

Верховная Рада приняла Закон «Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции», сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий проект закона №5448-д проголосовали 237 народных депутатов.

Закон определяет основные принципы и требования к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции, основы правового регулирования органического производства, обращения органической продукции и функционирования рынка органической продукции, правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и направления государственной политики в указанных сферах.

Закон регулирует отношения в сфере органического производства, обращения и маркировке органической продукции, которая производится, находится в обращении, ввозимой на таможенную территорию Украины или вывозится из нее в таможенном режиме экспорта.

Действие настоящего закона не распространяется на производство и оборот продукции, предназначенной для собственного потребления, парфюмерно-косметической продукции и лекарственных средств, продукцию охоты и рыболовства, изъятую из природной среды.

Закон устанавливает основные принципы и направления государственной политики, определяет полномочия органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление и регулирование в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции, полномочия Кабинета Министров Украины в сфере органического производства, оборот и маркировки органической продукции и полномочия центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной аграрной политики.

Закон определяет области органического производства, общие требования к органическому производству, требования к производству органических пищевых продуктов, сертификацию органического производства и/или оборота органической продукции, требования к хранению органической продукции и тому подобное.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги