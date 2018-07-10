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Гражданину Великобритании Джону Уоррену Грэму Бродерипу, который работает журналистом на одном из российских, телеканалов запретили въезд в Украину на 3 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

«Сегодня в аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров рейса из Лондона обнаружен гражданин Великобритании Джона Уоррен Грэм Бродерип. Как оказалось, мужчина работает журналистом и ведущим программы «Поедем, поедим» на одном из телеканалов РФ», – отметил он.

По словам Слободяна, при проведении мероприятий пограничного контроля было установлено, что данное лицо нарушало правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крыма.

«В ходе проведения собеседования пассажир авиарейса подтвердил, что посещал временно оккупированную территорию в сентябре-октябре 2015 года. В пределах полномочий, на основании обнаруженной информации данный гражданин не был пропущен через государственную границу Украины. Также ему запрещен въезд в Украину сроком на 3 года», – подчеркнул он.
ForUm

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