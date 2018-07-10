Генеральная прокуратура сообщила о подозрении одному из руководителей подразделения артиллерии так называемого «6-го отдельного мотострелкового казачьего полка им. М. Платова «ЛНР» за совершение преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«10 июля объявлено подозрение гражданину Украины, уроженцу Лисичанска Луганской области, который выполнял функции руководителя подразделения артиллерии в составе так называемого «6-го отдельного мотострелкового казачьего полка им. М. Платова», входящего в состав незаконного вооруженного формирования в структуре террористической организации «ЛНР», в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. Ч. 2, 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что указанным лицом по предварительному сговору с руководителями «ЛНР», представителями власти и Вооруженных сил Российской Федерации в январе-августе в 2015 году было организовано и осуществлено проведение артиллерийских обстрелов по территории города Попасная и Попаснянского района Луганской области, где в то время находилось гражданское население, с применением тяжелого артиллерийского вооружения и боеприпасов, что привело к гибели людей, повреждению и разрушению жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры.

В результате указанных преступных действий погибло 20 гражданских лиц, получили телесные повреждения различной степени тяжести 21 гражданское лицо, повреждено и разрушено 62 жилых дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

За совершение указанных преступлений предусмотрен максимальный срок наказания в виде пожизненного лишения свободы.